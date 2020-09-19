التعليم تصدر قرارا بشأن عودة الطلبة المرقنة قيودهم

2020/09/19 | 22:44 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، السبت، تمديد السقف الزمني لتقديم طلبات عودة الطلبة المرقنة قيودهم في الدراسات الأولية الى غاية 2020/11/26.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة، حيدر العبودي، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (19 أيلول 2020)، إن "وزير التعليم العالي، نبيل كاظم عبدالصاحب، وافق على تمديد السقف الزمني لتقديم طلبات الطلبة المرقنة قيودهم ابتداء من السنة الدراسية 2009 /2010 ولغاية العام الدراسي 2019/2018".

وأضاف العبودي، أن "تقديم الطلبات الى الجامعات يستمر الى غاية 2020/11/26"، لافتا الى أن "مباشرة هؤلاء الطلبة ستكون في السنة الدراسية 2021/2020"، مشيرا الى أن "القرار جاء بهدف استكمال الطلبة مسيرتهم التعليمية ممن لم يتح لهم التقديم على العودة الى مقاعد الدراسة".

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