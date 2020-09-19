رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تعويض المتضررات من الارهاب وتأهيلهن ورعايتهن

2020/09/19 | 22:47 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة تعويض المتضررات من الارهاب مادياً ومعنوياً وتأهيلهن ورعايتهن وتأمين الحياة الكريمة لهن، واتخاذ الوسائل الكفيلة لدمج الناجيات والضحايا وتوفير الملاذ الامن والسكن الملائم لايوائهن.ودعا صالح خلال استقباله برلمانيات وناشطات وناجيات ايزيديات ، الى استكمال تشريع قانون الناجيات الايزيديات وتوسيعه ليشمل الشرائح الاخرى حتى ضمان حقوق الضحايا./ انتهى3

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