بهدف نظيف على التشي.. برشلونة يتوج ببطولة كأس جوان غامبر الودية

2020/09/19 | 22:47 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / توج نادي برشلونة بطلا لكأس جوان غامبر، بعد الفوز على التشي بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء السبت، على ملعب كامب نو.سجل الهدف الوحيد، الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة الثانية، بعد جملة مميزة من جوردي ألبا.وشارك برشلونة بتشكيله الأساسي منذ البداية، ولعب الأرجنتيني ليونيل ميسي على الجناح، مع تواجد غريزمان كمهاجم.ويستعد الفريق الكتالوني لبداية مشواره في الدوري الإسباني من الجولة الثالثة، بمواجهة فياريال على ملعب كامب نو يوم 27 ايلول الحالي.واعتاد برشلونة خوض كأس جوان غامبر ضد نادٍ تاريخي من خارج إسبانيا، لكن القيود المفروضة على السفر جعلت من الممكن اختيار اللعب ضد إلتشي، أحد نوادي فالنسيا.ولعب برشلونة مباراتين وديتين سابقتين، ضد فريقين كتالونيين، ناستيك وجيرونا، تحت قيادة مدربه الجديد، الهولندي رونالد كومان، وحقق الفوز في كلاهما بنتيجة (3-1).وكأس جوان غامبر هي بطولة ودية ينظمها نادي برشلونة بداية كل موسم على شرف مؤسس النادي السويسري، جوان هانز غامبر.و أقيمت أول بطولة في العام 1966 ،ومنذ ذلك العام وحتى وقتنا الحالي تقام البطولة بانتظام./انتهى3

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