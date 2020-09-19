فيديو.. ليلى علوي تودع إجازتها الصيفية فى الساحل الشمالى

2020/09/19 | 23:00 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان/ ودعت الفنانة ليلى علوي ، إجازتها الصيفية فى الساحل الشمالى، بمقطع فيديو لها ، أثناء جلوسها على شاطئ البحر ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام.وعلقت علوي ، على الفيديو : “أنا بعشق البحر، بجد والله، نفسي أفضل عايشة في البحر على طول، مش عايزة أقوله باي باي”.[…]

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