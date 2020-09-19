أول تصريح لشهاب جاهد بعد استلامه رئاسة نادي الجوية

2020/09/19 | 23:07 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد:الفرات نيوز} اكد الرئيس الجديد لنادي القوة الجوية الرياضي، شهاب جاهد، السبت، إن الانتخابات جرت في أجواء مثالية تركت كلمة الفصل للهيئة العامة لتختار بكل ديمقراطية من يمثلها في الهيئة الإدارية

وقال شهاب جاهد في تصريح صحفي، إن الانتخابات جرت في أجواء مثالية تركت كلمة الفصل للهيئة العامة لتختار بكل ديمقراطية من يمثلها في الهيئة الإدارية، وتم اختيار اثنين فقط من الهيئة الإدارية السابقة، و7 أعضاء جدد، وهذا يعني أن هناك تغييرًا كبيرًا في الإدارة.

وأشار إلى أن التغيير لا يمكن أن يكون شكليًا، وهناك رغبة لدى الإدارة الجديدة لتحدث نقلة نوعية في النادي خاصة على مستوى البنى التحتية بما يليق بعراقة نادي القوة الجوية.

ووعد جاهد، الجماهير والمحبين بأن نادي القوة الجوية، سيكون بحال مختلف وسيظهر المواسم المقبلة بشكل إيجابي وهناك خطة مستقبلية للنهوض بواقع القوة الجوية.

وأسفرت نتائج انتخابات القوة الجوية، التي أقيمت مساء اليوم السبت، عن فوز اللواء الطيار شهاب جاهد برئاسة النادي.

كما فاز كل من سمير كاظم، وحمادي أحمد، وعلي زغير، ومحمد صوب،الله، وموفق الزهيري، وماجد علي، ورشا طالب، وهيثم كاظم.

وتم توزيع المناصب بعد انتهاء الانتخابات؛ حيث اختير اللواء شهاب جاهد رئيسًا، وسمير كاظم نائبًا، واللواء محمد صوب الله أمينا للسر، وموفق الزهيري أمينا ماليًا، والأعضاء كل من حمادي أحمد، وعلي زغير، ورشا طالب، وهيثم كاظم، وماجد علي.

وفاء الفتلاوي

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