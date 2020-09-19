خطف احد الناشطين في ذي قار واصابة آخر

2020/09/19 | 23:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /حيدر حسين المشرف/..افاد مصدر مطلع ، مساء اليوم السبت ، بتعرض ناشطين مدنيين الى اطلاق نار من قبل مجهولين في مدخل الناصرية الشمالي ادى الى اصابة احدهما وخطف الاخر .وقال المصدر ان ” مسلحين مجهولين يستقلون سيارتين نوع بيك اب اعترضا سيارة ناشطين مدنيين واطلقا النار عليهما لارغامهما على التوقف ما ادى الى […]

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