مجموعة مسلحة تعتدي على رسامين في التحرير.. والبعض منهم يقع بقبضة المعتصمين (صور)

2020/09/19 | 23:15 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تعرض رسامين في ساحة التحرير، السبت، إلى الضرب المبرح من قبل مجموعة مجهولة تحمل أسلحة جارحة ومسدس، فيما تمكن المعتصمون من القبض على اثنين منهم.

وبحسب ما تناولته مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصور التي رصدها "ديجيتال ميديا إن آر تي"، اليوم، (19 أيلول 2020)، فقد اظهرت اعتقال اثنين من المجموعة المكونة من 5 أشخاص الذين تسللوا إلى داخل ساحة التحرير واعتدوا بالضرب المبرح على رسامين كانوا يزينون نفق التحرير بالرسومات الخاصة بتشرين.

من جانبهم تمكن المعتصمون في التحرير من القبض على اثنين منهم وتم تسليمهم الى مركز شرطة السعدون، فيما وفر الباقون بين ازقة منطقة البتاوين.

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