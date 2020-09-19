قائد ايراني : اي عدوان اميركي سيواجه بضرب كافة القواعد الامريكية في المنطقة

2020/09/19 | 23:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / كشف قائد الحرس الثوري الايراني اللواء حسين سلامي عن خطط عسكرية لاحتلال قواعد امريكية في المنطقة .وأكد في تصريح صحفي أنه وضع خططا للاستيلاء على قواعد للجيش الأمريكي في المنطقة سيتم تطبيقها في حال اندلاع حرب.وقال سلامي :" ان اي عدوان امريكي سيواجه بضرب كافة القواعد الامريكية في المنطقة وبشكل واسع"./انتهى3

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