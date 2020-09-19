برهم صالح يؤكد ضرورة تعويض المتضررات من الارهاب وتأهيلهن وتأمين الحياة الكريمة لهن

2020/09/19 | 23:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس الجمهورية برهم صالح ضرورة تعويض المتضررات من الارهاب مادياً ومعنوياً وتأهيلهن ورعايتهن وتأمين الحياة الكريمة لهن، واتخاذ الوسائل الكفيلة لدمج الناجيات والضحايا وتوفير الملاذ الامن والسكن الملائم لايوائهن.ودعا صالح خلال استقباله برلمانيات وناشطات وناجيات ايزيديات ومن الشبك والتركمان ، الى استكمال تشريع قانون الناجيات الايزيديات وتوسيعه ليشمل الشرائح الاخرى حتى ضمان حقوق الضحايا.وحيا خلال اللقاء ، حسب بيان لمكتبه الاعلامي ، شجاعة وصمود النساء المضطهدات في مواجهة الارهاب الداعشي وجرائمه المستنكرة المناهضة لقيم الانسانية، مشيرا الى :" انهن ضربنَ اروع الامثلة للعالم اجمع، في البسالة والتضحية وتجاوز الصعاب ومواصلة الدرب".وشدد رئيس الجمهورية على ضرورة تعويض المتضررات من الارهاب مادياً ومعنوياً ، وتأهيلهن ورعايتهن وتأمين الحياة الكريمة لهن، واتخاذ الوسائل الكفيلة لدمج الناجيات والضحايا وتوفير الملاذ الامن والسكن الملائم لايوائهن.وجدد دعوته الى استكمال تشريع قانون الناجيات الايزيديات وتوسيعه ليشمل الشرائح الاخرى حتى ضمان حقوق الضحايا، مؤكدا انه ، من موقعه ، يضع دعمه الكامل لاحقاق حقوقهن، ويعمل بشكل متواصل ومكثف مع مختلف الجهات المختصة في الدولة من اجل ذلك.



وشدد صالح على :" ضرورة عدم شمول مرتكبي جرائم الخطف والسبي بحق الضحايا، بأي عفو عام او خاص، ولا تسقط عنهم العقوبة ، كخطوة اساسية لضمان منع تكرار هذه الجرائم المستنكرة "، لافتاً الى :" ان القصاص والعدالة من المجرمين احد مرتكزات بناء الدولة الحرّة الآمنة المستقرة، ومنع اي محاولات لتهديد السلم والامن المجتمعي ".واكد ضرورة ان تأخذ لجنة المرأة والاسرة والطفولة النيابية دورها في تشريع القوانين الضامنة لحقوق الناجيات العراقيات ./انتهى3

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