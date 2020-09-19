اختطاف ناشط واصابة اثنين اخرين في الناصرية

2020/09/19 | 23:20 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [ذي قار _اين]أختطفت جلة مجهولة ناشط مدني فيما اصيب اثنين اخرين في ذي قار.

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