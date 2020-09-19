إعلان حول المسألة التنظيمية في الفكر اللينيني - الشرارة

2020/09/19 | 23:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#الشرارة في سياق مواصلة التعريف بالفكر الماركسي ـــ اللينيني، يخصص موقع الشرارة ملفا حول المسألة التنظيمية في الفكر اللينيني و أهميتها و مركزيتها داخل هذا الفكر، الذي يتعرض الآن للتشويه و الهجوم من عدة أطراف معادية، في سياق الهجوم الشامل على لينين قائد الثورة البلشفية الظافرة، و محاولات محوه من الذاكرة الثورية للطبقة العاملة و لشعوب العالم، تحت غطاءات متنوعة أهمها ما يسمى عند "الماركسيين الأكاديميين" و من ......





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