هددوا بغلق الشوارع .. متظاهروا ساحة الحبوبي يمهلون قيادة الشرطة ساعة واحدة لمعرفة الجناة

2020/09/19 | 23:35 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن متظاهروا ساحة الحبوبي في محافظة الناصرية عن امهال قيادة الشرطة ساعة واحدة لمعرفة الجناة ، مهددين باغلاق كافة شوارع ومنافذ الناصرية والدوائرها “.

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