تغطية مؤتمر اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة.. اهم احداث اليوم بخبر واحد

2020/09/19 | 23:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

{بغداد: الفرات نيوز} إتفق رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم والرئاسات الثلاث، اليوم السبت، على اهمية انصاف المرأة واعطائها دورها في المجتمع، في الوقت الذي تم الاتفاق ايضاً على اهمية اجراء الانتخابات المبكرة وضمان نزاهتها.





ادناه أهم الاحداث لهذا اليوم:

رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم يدعو لإنصاف المرأة ويؤشر نقاطاً هامة تخص الانتخابات وفتح ملفات الفساد (التفاصيل)

رئيس الجمهورية برهم صالح: لا مجال للتهاون في محاسبة الفاسدين والمجرمين (التفاصيل)

رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي: حماية النساء المعنفات في العراق مهمة غير مكتملة (التفاصيل)

رئيس البرلمان محمد الحلبوسي: على الحكومة ملاحقة الخارجين عن القانون (التفاصيل)

ممثلة الامم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت: لدينا مسؤولية مشتركة لإنهاء العنف ضد النساء (التفاصيل)

مسؤولة تنظيمات النساء بتيار الحكمة الوطني هدى جليل: لابد من معاقبة كل من يمارس العنف ضد المرأة وتعويضها عن الأضرار (التفاصيل)

القضاء: نحن المنبع الوحيد لترشيح قضاة المحكمة الاتحادية (التفاصيل)

اللجنة العيا للصحة والسلامة تصدر عدة قرارات جديدة لمواجهة كورونا (التفاصيل)

الصحة تعلن تماثل 4234 مصاباً بكورونا للشفاء (التفاصيل)

بالوثيقة..



المالية النيابية تدعو الحكومة إلى الاسراع بارسال موازنة 2020 (التفاصيل)

بتهم الفساد..



اعتقال 4 مسؤولين حكوميين هذا اليوم (التفاصيل)

البرلمان ينهي قراءة مشاريع ثمانية قوانين (التفاصيل)

الكاظمي يبحث مع الحلبوسي تكامل العمل والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية (التفاصيل)

الكاظمي يبحث مع بلاسخارت التعاون المشترك لإجراء الانتخابات التشريعية المبكّرة (التفاصيل)

رئيس الجمهورية يطالب بعدم شمول مرتكبي جرائم الخطف والسبي بأي عفو عام او خاص (التفاصيل)

الكاظمي يأمر بمنع سفر الفريق جميل الشمري لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية (التفاصيل)

عضو تحالف عراقيون حسن خلاطي يطالب بإنصاف فئة كبيرة لم يتسنى لها اكمال الدراسة للتعيين في المؤسسات الامنية (التفاصيل)

الكهرباء تعلن موعد صرف رواتب الاجور والعقود (التفاصيل)

وزارة الصحة: منح وثائق خريجي الكليات الطبية والمعاهد الصحية الاسبوع المقبل (التفاصيل)

العراق يرسل اكثر من 13 الف طن من الطحين الى لبنان (التفاصيل)

أزمة الديوانية تصدر 9 قرارات لمواجهة فيروس كورونا (التفاصيل)

العراق يتفاوض لاستيراد اللقاح الصيني (التفاصيل)

استجابة لدعوة مؤسسة شهيد المحراب..



التربية تحدد الـ12 من الشهر المقبل موعداً جديدا لامتحانات الدور الثاني (التفاصيل)

التعليم تعلن شمول الطلبة الذين لم يتمكنوا من أداء امتحان الدور الأول بالدور الثاني (التفاصيل)

وفاة آية الله السيد هاشم الهاشمي الكلبايكاني (التفاصيل)

السيد عمار الحكيم يعزي بوفاة السيد هاشم الهاشمي (التفاصيل)

امانة بغداد تعلن افتتاح متنزه الزوراء أمام المواطنين..



وتكشف موعد الدخول للمتحف البغدادي (التفاصيل)

رسميا..



شهاب جاهد رئيسا لنادي القوة الجوية (التفاصيل)

{الفرات نيوز} تنشر أسماء الفائزين بانتخابات الجوية (التفاصيل)

اما الخبر الاكثر قراءة لهذا اليوم:

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العراق يتخلص قليلاً من الضيف الثقيل مع دخول الثلث الاخير من أيلول (التفاصيل)

Mohameed

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