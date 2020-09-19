بالوثيقة.. طلب نيابي بإدراج تعيين الطلبة الاوائل في موازنة 2020

2020/09/19 | 23:38 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قدمت النائبة ايناس ناجي المكصوصي، السبت، كتاباً الى رئاسة مجلس النواب مطالبة فيه بإراج تعيين الطلبة الاوائل ضمن موازنة 2020.ونصت الوثيقة الصادرة عن المكصوصي، حصلت {الفرات نيوز} على نسخة منها، انه" انطلاقا لدورنا الرقابي والتشريعي واهتماما منا لشريحة الكفاءات العلمية ومن اجل تعيين وتشغيل الطلبة الثلاثة الاوائل والذين يمثلون مستقبل العراق، يرجى التفضل بادراج التخصيصات المالية اللازمة ضمن الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2020 لتعيين الطلبة الثلاثة الاوائل المشمولين بقانون تشغيل الخريجين الأوائل رقم (٦٧) لسنة ٢٠١٧".وفاء الفتلاوي شارك إذا أردت

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