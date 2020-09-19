كريستال بالاس يحطم مانشستر يونايتد بثلاثية

2020/09/19 | 23:42 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيف معتز محي

بأداء متواضع سقط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي وعلى ملعبه أمام ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 3-1 في اولى مبارياته بالدوري الإنجليزي وبالجولة الثانية من المسابقة.وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم الضيوف بهدف سجله أندروس تاونسيند في الدقيقة7.وفي الشوط الثاني أضاف ويلفريد زاها الهدف الثاني في الدقيقة 74 من ركلة جزاء قبل أن يقلص اليونايتد الفارق عبر دوني فان دي بيك في الدقيقة 80.ثم عاد زاها وقضى على آمال أصحاب الأرض وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 85 لينتهي اللقاء بخسارة قاسية للشياطين الحمر.

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