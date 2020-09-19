بالفيديو.. برشلونة يتوج ببطولة كأس غامبر

2020/09/19 | 23:46 - المصدر: NRT عربية

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توج نادي برشلونة الإسباني، اليوم السبت، ببطولة كأس غامبر الودية عقب فوزه على ضيفه إلتشي بهدف نظيف على ملعب كامب نو.

وسجل الفرنسي أنطوان غريزمان هدف الفوز لبرشلونة في الدقيقة 2 عقب تلقيه عرضية رائعة من جوردي ألبا أودعها الشباك.

Leo #Messi ➡ @JordiAlba ➡ @AntoGriezmann ➡ ⚽🔥 pic.twitter.com/63jDpGL5bb

— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) September 19, 2020

وقام رونالد كومان مدرب برشلونة بتجربة عدد كبير من اللاعبين للاطمئنان على جاهزية الجميع قبل انطلاقة مباريات الفريق بالليغا.

وتعد هذه التجربة هي الثالثة لبرشلونة قبل بداية مبارياته الرسمية وفاز بجميع التجارب الودية.

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