2020/09/19 | 23:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( اعتراض طرد موجه لترامب يحتوي على مادة الريسين السامة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( اعتراض طرد موجه لترامب يحتوي على مادة الريسين السامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).