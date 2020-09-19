لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين .. الكاظمي يصدر قرار بمنع سفر الفريق جميل الشمري

2020/09/19 | 23:56 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اعلن الناطق الرسمي بأسم الحكومة العراقية احمد ملا طلال ، عن طلب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإستصدار قرار منع سفر بحق الفريق جميل الشمري لتورطه بقضايا قتل المتظاهرين في الناصرية على خلفية منحه اجازة وهمية للعلاج خارج العراق”.

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