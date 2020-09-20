الخدمة السرية تحبط محاولة لاغتيال ترمب

2020/09/20 | 00:17 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

تمكنت السلطات الأمنية في الولايات المتحدة الأميركية، من اعتراض طرد يحتوي على مادة شديدة السمية مرسل إلى الرئيس دونالد ترمب.

وقالت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية نقلا عن موظفين في أجهزة الأمن اليوم السبت، (19 أيلول 2020)، أن أجهزة إنفاذ القانون اعترضت مؤخرا طردا يحتوي على مادة سامة تم إرساله إلى الرئيس دونالد ترمب.

وأكد الموظفين أن الحادث وقع في وقت سابق من الأسبوع الجاري، مضيفين أن الطرد كان يحتوي على مادة الريسين شديدة السمية وتم تثبيت ذلك باختبارين.

وأكدت "سي إن إن" أن الخدمة السرية (المعنية بضمان أمن رئيس البلاد وعائلته والمسؤولين في البيت الأبيض) ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) أطلقا تحقيقا في الموضوع.

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