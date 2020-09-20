2020/09/20 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التطبيعية تخاطب الإتحاد الأوزبكي لتأمين مباراة ودية المنتخب الوطني يلاعب عُمان ودياً تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة بغداد- ساري تحسين وافق الاتحاد العُماني لكرة القدم على طلب الهيأة التطبيعية للاتحاد العراقي لكرة القدم، بخوض مباراة ودية بين المنتخبين تحضيراً للتصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لمونديال قطر 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 في الصين، والتي تم تأجيلها إلى […]

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