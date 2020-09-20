2020/09/20 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حظوظ القيثارة – سامر الياس سعيد نجح فريق نادي الشرطة العراقي من تعديل اوتار قيثارته باقتناص الفوز المهم والصعب من غريمه فريق نادي الاهلي السعودي في مباراة الاياب التي جرت ضمن بطولة دوري ابطال اسيا بعد استئناف مبارياته بطريقة التجمع خصوصا وان الفوز جاء بعد نحو يومين من الخسارة التي مني بها امام ذات الفريق […]

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