2020/09/20 | 00:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منبع المواهب الشابة في العالم فايروس يرخي بظلاله على الأندية البرازيلية { ساو باولو، (أ ف ب) – بعد أن كانت المُصدِرة الأولى للمواهب الشابة في العالم، دخل فيروس كورونا المستجد على الخط ووضع كرة القدم البرازيلية في وضع صعب نتيجة انخفاض حجم الانتقالات الدولية للاعبيها، ما أضر بمالية الأندية التي تعتمد بشكل أساسي على […]

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