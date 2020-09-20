تعرف على رسالة قائد شرطة ذي قار للمتظاهرين

2020/09/20 | 00:40 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} وجه قائد شرطة ذي قار، حازم الوائلي، رسالة الى المتظاهرين على خلفية احتقان الوضع بعد اختطاف ناشط ومحاولة اغتيال آخر.





وقال الوائلي في رسالته: "أهالي الناصريه الكرام، شيوخها،رجالها، شبابها، ثوارها، مثقفيها، ارجو منكم السيطره علئ الهدوء وضبط النفس وعدم الانجرار وراء الفتنة ونعاهدكم بأسمي وبأسم كافه القوات الامنية والاستخبارية باستنفرار القوة جميعها وتحرير ولدنا العزيز سجاد".

وأعلنت شرطة ذي قار، تحديد العجلة التي اختطفت الناشط سجاد العراقي.

وقالت في بيان، إن "الاجهزة الأمنية استجابتها كانت سريعة بعد وقوع الحادث".

ودعت "المتظاهرين للتعاون مع الاجهزة الامنية لتهدئة الاوضاع".

وقطع محتجون في ذي قار، جسر الزيتون في الناصرية احتجاجاً على اختطاف ناشط محاولة اغتيال آخر.

وذكر مصدر أمني، أن "محتجين قطعوا جسر الزيتون مجددا على أثر اختطاف سجاد العراقي ومحاولة اغتيال باسم فليح".

Mohameed

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