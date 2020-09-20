شرطة ذي قار تعلن تحديد العجلة التي اختطفت الناشط سجاد

2020/09/20 | 00:40 - المصدر: الفرات نيوز

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{بغداد: الفرات نيوز} أعلنت شرطة ذي قار، تحديد العجلة التي اختطفت الناشط سجاد العراقي.





وقالت في بيان، إن "الاجهزة الأمنية استجابتها كانت سريعة بعد وقوع الحادث".

ودعت "المتظاهرين للتعاون مع الاجهزة الامنية لتهدئة الاوضاع".

وقطع محتجون في ذي قار، جسر الزيتون في الناصرية احتجاجاً على اختطاف ناشط محاولة اغتيال آخر.

وذكر مصدر أمني، أن "محتجين قطعوا جسر الزيتون مجددا على أثر اختطاف سجاد العراقي ومحاولة اغتيال باسم فليح".

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