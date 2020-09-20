النيوليبرالية و(علم صناعة) السعادة - طلال الربيعي


النيوليبرالية و(علم صناعة) السعادة - طلال الربيعي
2020/09/20 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي نعيش نحن في عالم غير مستقر وسيزداد عدم الاستقرار.

إنه عالم يعاني فيه مليار شخص بالجوع كل يوم - وقد أصبح هذا الامر أكثر قتامة الآن مع انتشار وباء الكورونا.

وسيزداد الجوع.

إنه عالم يدمر بيئته وسيزداد الدمار.

إنه عالم عنيف ، والعنف سوف يزداد.

إنه عالم يكون فيه الناس أقل سعادة ، حتى في البلدان المتقدمة صناعيًا ، مما كانوا عليه في السابق وستزداد التعاسة.فلو قمنا بزيارة أي سلسلة متاجر لبيع ......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النيوليبرالية و(علم صناعة) السعادة - طلال الربيعي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النيوليبرالية و(علم صناعة) السعادة - طلال الربيعي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).

واصل القراءة على الحوار المتمدن
Sponsored Links