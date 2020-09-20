النيوليبرالية و(علم صناعة) السعادة - طلال الربيعي

#طلال_الربيعي نعيش نحن في عالم غير مستقر وسيزداد عدم الاستقرار.
إنه عالم يعاني فيه مليار شخص بالجوع كل يوم - وقد أصبح هذا الامر أكثر قتامة الآن مع انتشار وباء الكورونا.
وسيزداد الجوع.
إنه عالم يدمر بيئته وسيزداد الدمار.
إنه عالم عنيف ، والعنف سوف يزداد.
إنه عالم يكون فيه الناس أقل سعادة ، حتى في البلدان المتقدمة صناعيًا ، مما كانوا عليه في السابق وستزداد التعاسة.فلو قمنا بزيارة أي سلسلة متاجر لبيع ......
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