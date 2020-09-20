النيوليبرالية و(علم صناعة) السعادة - طلال الربيعي

2020/09/20 | 00:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#طلال_الربيعي نعيش نحن في عالم غير مستقر وسيزداد عدم الاستقرار.



إنه عالم يعاني فيه مليار شخص بالجوع كل يوم - وقد أصبح هذا الامر أكثر قتامة الآن مع انتشار وباء الكورونا.



وسيزداد الجوع.



إنه عالم يدمر بيئته وسيزداد الدمار.



إنه عالم عنيف ، والعنف سوف يزداد.



إنه عالم يكون فيه الناس أقل سعادة ، حتى في البلدان المتقدمة صناعيًا ، مما كانوا عليه في السابق وستزداد التعاسة.فلو قمنا بزيارة أي سلسلة متاجر لبيع ......





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