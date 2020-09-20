فيديو نادر.. عمرو دياب يقلد أشهر معلقى كرة القدم فى مصر

2020/09/20 | 01:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / منى شعلان/ من حين لآخر ينتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، مقاطع فيديو ، للهضبة عمرو دياب ، من أحد لقاءاته التليفزيونية القديمة ، التى تعود إلى زمن الثمانينات والتسعينيات .وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي ، خلال الساعات الماضية ، مقطع فيديو نادر من لقاء تليفزيوني قديم للفنان عمرو دياب مع الإعلامي […]

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