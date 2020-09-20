2020/09/20 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سعي نيابي لإعداد ورقة إصلاح مشتركة مع الحكومة لجنة تعديل الدستور تقترح تقليص عدد النواب وقيام المجلس الإتحادي بغداد – عبد اللطيف الموسوي كشف رئيس هيئة المستشارين في رئاسة الجمهورية علي الشكري عن مقترحات بتقليل أعداد النواب في البرلمان المقبل مع تحديد صلاحيات جديدة لرئيس الجمهورية وتشكيل مجلس اتحادي وذلك في اطار مقترحات قدمتها لجنة […]

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