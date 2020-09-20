2020/09/20 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكرعاوي يتابع ميدانياً موقع إنفجار المعهد الأمريكي الصدر: إستهداف البعثات الدبلوماسية يدخل العراق نفقًا مظلمًا بغداد – الزمان النجف – سعدون الجابري ابدى رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر رفضه لاستهداف البعثات الدبلوماسية والمراكز الثقافية داعيا الى اتباع السبل الدبلوماسية والبرلمانية لانهاء الاحتلال ومنع تدخلاته .وقال الصدر في تغريدة على تويتر معلقا على استهداف البعثات […]

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