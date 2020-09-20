الصدر: إستهداف البعثات الدبلوماسية يدخل العراق نفقًا مظلمًا


الصدر: إستهداف البعثات الدبلوماسية يدخل العراق نفقًا مظلمًا
2020/09/20 | 01:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الكرعاوي يتابع ميدانياً موقع إنفجار المعهد الأمريكي الصدر: إستهداف البعثات الدبلوماسية يدخل العراق نفقًا مظلمًا بغداد – الزمان النجف – سعدون الجابري ابدى رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر رفضه لاستهداف البعثات الدبلوماسية والمراكز الثقافية داعيا الى اتباع السبل الدبلوماسية والبرلمانية لانهاء الاحتلال ومنع تدخلاته .

وقال الصدر في تغريدة على تويتر معلقا  على استهداف البعثات […]

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