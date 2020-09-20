2020/09/20 | 01:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعتقال سارق بالجرم المشهود في بغداد المنافذ الحدودية تخلي حاويات محملة بمواد شديدة الخطورة بغداد- قصي منذر اعلنت وكالة الاستخبارات، عن اعتقال سارق منزل بالجرم المشهود في بغداد.وقالت الوكالة في بيان امس (من خلال تجوال إحدى دوريات وكالة الاستخبارات في قاطع المسؤولية حيث تم اخبار الدورية من قبل احد المواطن عن حدوث سرقة مبلغ […]

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