2020/09/20 | 01:11 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ وجهت المغنية الأمريكية “سيلينا جوميز” رسالة خاصة إلى مالك موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك” مارك زوكربيرج”، عن خطابات الكراهية التي تنتشر بين رواد فيسبوك ويجري تداولها ولا يحاول مارك أن يمنعها .ونشرت سيلينا ، رسالتها عبر خاصية ستوري على حسابها الرسمي على موقع انستغرام قائلة :” عزيزي مارك لقد أوقفت التعامل على […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (“سيلينا جوميز” تجمد حسابها وتوجه رسالة لمؤسس الفيسبوك) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (“سيلينا جوميز” تجمد حسابها وتوجه رسالة لمؤسس الفيسبوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).