بالفيديو .. متظاهروا الناصرية يقطعون كافة الطرق احتجاجا على اختطاف احد الناشطين

2020/09/20 | 01:15 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ الناصرية قطع متظاهرون ساحة الحبوبي وسط الناصرية جميع الطرق ، احتجاجا على اختطاف الناشط المدني سجاد العراقي “.

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