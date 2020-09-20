في ذكري ميلاده 93 عبد الخالق محجوب: نشأته الوطنية واعماله - تاج السر عثمان

2020/09/20 | 01:20 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان أشار الشهيد عبد الخالق محجوب ( 23 سبتمبر 1927- 28 يوليو 1971) في مؤلفه " لمحات من تاريخ الحزب الشيوعي السوداني، دار الوسيلة، ط 3 1987)، ص 40 إن نشأة الحركة السودانية للتحرر الوطني- الحزب الشيوعي فيمان بعد " لم يأت قسرا أو عن طريق الاستيراد كما يدعي أعداء الشيوعية في السودان، بل كان تطورا منطقيا للفكر السوداني وحاجة ماسة فرضتهاالظروف التي واجهتها البلاد" أي ان تأسيس الحزب جاء امتدادا لتقاليد ......





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