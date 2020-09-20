2020/09/20 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقفة إحتجاجية لحماية الطفولة وتعديل سن الحضانة الصحة تعلن إطلاق التعيينات والعلاوات وتوزيع قطع أراضٍ والأطباء يواصلون الإضراب بغداد – عبد اللطيف الموسوي أكدت وزارة الصحة والبيئة اتخاذها الاجراءات اللازمة لتحسين واقع الملاكات الطبية بما يتناسب مع الطلبات التي اعلنتها الملاكات الطبية المضربة عن العمل، فيما بدأ الاطباء امس تعليقا شاملا للعمل في جميع المؤسسات […]

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