2020/09/20 | 01:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة العليا تقرّر فتح المساجد ومدن الألعاب وسط إستمرار الإصابات بغداد – الزمان سجلت وزارة الصحة والبيئة 3907 اصابة جديدة و 4234 حالة شفاء من كورونا وبواقع وفيات 83 حالة .وذكر بيان للوزارة تلقته (الزمان) امس ان (مختبرات الوزارة اجرت 17438 فحصا حيث سجلت 3907 اصابة مؤكدة بكورونا في عموم العراق و شفاء 4234 […]

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