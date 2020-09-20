هل هناك احزاب شيوعية قائمة؟ - عذري مازغ

2020/09/20 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عذري_مازغ هل هناك أحزاب شيوعية عندنا في شمال إفريقيا أو المشرق؟ والسؤال نفسه يمكن طرحه حتى في أوربا، سبب هذا السؤال هو تعليق استفزني على أحد موضاعاتي مفاده ان الذي لا يهلل في صلاته الماركسية بالطبقة العاملة ليس ماركسي: هل التهليل بالبروليتاريا هي ما يحدد كون المرء ماركسيا ام لا، وقبل ذلك من من الأحزاب الشيوعية في العالم يتوفر على قاعدة بروليتارية لكي يصلي بها المناضل الشيوعي؟اجزم أن اغلب الأحزاب الشيوع ......





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