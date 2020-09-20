المصالحة المستحيلة .. بين السلطة وحماس - رياض حسن محرم

2020/09/20 | 02:40 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رياض_حسن_محرم لايوجد وطنى لا يرحب بإعادة اللحمة الى الكيان الفلسطينى، فليس فقط أن الوحدة الفلسطينية هدف نبيل يجمع الشعب الفلسطينى ولكنها ضرورة عملية لشعب تحت الإحتلال يسعى الى اكتساب حريته، فقد شاهدنا كيف أن حركات التحرر الوطنى بعمومها كانت موحدة الراية فى مقاومتها للإحتلال من فيتنام الى الجزائر مرورا بجنوب افريقيا وغيرها من حركات ثورية عبر العالم، رغم وجود منظمات صغيرة مناوئة، لكنها لا تشكل عائقا رئيسيا أمام ا ......





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