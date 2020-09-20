إحباط محاولة لتسميم ترامب

2020/09/20 | 03:54 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة /أفادت شبكة “سي إن إن” الإخبارية الأمريكية اليوم السبت بأن أجهزة إنفاذ القانون اعترضت مؤخرا طردا يحتوي على مادة الريسين السامة تم إرساله إلى الرئيس دونالد ترامب.

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