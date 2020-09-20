“بعد ترشحها لجائزة أفضل ممثلة فى أفريقيا”.. حنان مطاوع توجه رسالة للجمهور

2020/09/20 | 04:01 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ منى شعلان/ رشح المخرج أحمد رشوان ، الفنانة حنان مطاوع ، لجائزة أفضل ممثلة فى أفريقيا عن فيلم “قابل للكسر” ، فى إطار الدورة الخامسة لجوائز أكاديمية سوتيجي Sotigui السنوية بالتعاون مع مهرجان “فيسباكو” ببوركينا فاسو، أحد أقدم مهرجانات السينما الأفريقية.وأعربت الفنانة المصرية حنان مطاوع ، بهذا الترشح ، ونشرت صورة لبوستر فيلم […]

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