الحرس الثوري: الثأر لسليماني سيطال «المتورطين» في اغتياله

2020/09/20 | 06:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقيأكد قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء حسين سلامي، أمس السبت، أن ثأر طهران لاغتيال الجنرال قاسم سليماني سيطال «المتورطين» فيه.وقال سلامي في تصريحات نقلها موقع «سباه نيوز» التابع لحرس الثورة الإسلامية «سيد ترامب، ثأرنا لاستشهاد قائدنا العظيم هو مؤكد، جدي، وواقعي، لكننا شرفاء ونأخذ مسألة الثأر بإنصاف وعدالة».وتابع «تعتقد أننا سنستهدف سفيرة في جنوب إفريقيا (ثأرا) لدماء أخينا الشهيد.نحن نضرب أولئك الذين كانوا بشكل مباشر أو غير مباشر متورطين في استشهاد هذا الرجل العظيم، وعليك أن تعرف أننا سنستهدف من تورط، كائنا من كان (...) وهذه رسالة جدية».واغتيل سليماني، أحد أبرز القادة العسكريين الإيرانيين، في ضربة جوية نفذتها طائرة أميركية مسيرة قرب مطار بغداد فجر الثالث من كانون الثاني.وقضى معه نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس الذي كان برفقته.وأكدت وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» في حينه، ان ترامب هو من أمر باستهداف الجنرال الإيراني.وبعد أيام، ردت إيران باستهداف صاروخي لقاعدة عين الأسد في غرب العراق، حيث يتواجد جنود أميركيون.

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