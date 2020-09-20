2020/09/20 | 06:09 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي/ صفاء الفريجيبحث محافظ البصرة اسعد عبد الامير العيداني مع قائم مقام قضاء الزبير عباس ماهر عدة مواضيع تتعلق بالقضاء من ضمنها موضوع معمل الاوكسجين لمستشفى الزبير وعدة قضايا اخرى تتعلق بالجانب الخدمي لأهالي القضاء.وقال العيداني في بيان تلقت “المستقبل العراقي”، نسخة منه إن “اللقاء مع قائم مقام قضاء الزبير تطرق الى مواضيع مهمة من بينها قضية تخصيص معمل للأوكسجين في مستشفى قضاء الزبير، اضافة الى موضوع توزيع قطع الاراضي للمستحقين من ابناء المحافظة في القضاء”.من جهته، قال قائم مقام قضاء الزبير عباس ماهر ان «اللقاء مع محافظ البصرة اسعد العيداني جرى بحضور مدير بلدية قضاء الزبير المهندس علي حبيب حيث تناول موضوع ضرورة حسم المرحلة الثانية لمشروع البنى التحتية المتكامل في قضاء الزبير”، لافتاً الى ان “الموضوع سيتم عرضه على مجلس الوزراء».وبين ان «محافظ البصرة لديه اتصال ومتابعة بالموضوع مع وزيرة البلديات والاشغال العامة التي اكدت ان الاسبوع المقبل سيتم عرض الامر على اللجنة الوزارية للخدمات لغرض البت بالموضوع او مصادقته خلال خطة موازنة عام ٢٠٢٠ وتحويله الى المحافظة».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ البصرة يبحث مع قائممقام الزبير توزيع قطع الاراضي على المستحقين) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ البصرة يبحث مع قائممقام الزبير توزيع قطع الاراضي على المستحقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).