خبير امني يشدد على ضرورة وضع احزمة مراقبة امنية عند حدود كل محافظة

2020/09/20 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

شدد الخبير الامني علي الوائلي، على ضرورة وضع احزمة مراقبة امنية تحيط بحدود المحافظات بهدف منع تسلل عناصر داعش الارهابي وانقالهم بين محافظة واخرى، لافتا الى اهمية الاستفادة من تكنولوجيا تقنية التعرف على الوجوه لرصد العناصر المطلوبة عند السيطرات.

وقال الوائلي لـ /المعلومة/، ان “كاميرات المراقبة الحرارية متوفرة وباعداد كبيرة ونوعيات جيدة جدا، وبالامكان الاستفادة منها، ووضعها عند حدود كل محافظة، بحيث ترصد اي حركة او محاولة تسلل للارهابيين مابين المحافظات”.

واضاف ان “فصل محافظة عن اخرى ليس بالامر اليسير، اذ يتطلب ذلك تشكيل غرفة عمليات من رجال امن ومتخصصين بالشؤون التقنية، من اجل وضع خارطة للكاميرات الحرارية ذات المديات البعيدة، خاصة ان المحافظات متاخمة لبعضها وقد تفصلها مناطق ريفية متداخلة فيما بينها وهو مايتطلب وضع خطة محكمة لضمان مراقبتها”.

وبين ان “العمليات الارهابية تحدث غالبا في محافظات ديالى واطراف صلاح الدين والانبار ونينوى، وهي اكثر المحافظات حاجة لتطوير الجوانب التقنية الامنية، من اجل رصد اي تحرك ارهابي، ووضع اجهزة التعرف على الوجوه في السيطرات بهدف رصد المطلوبين من الارهابيين”.



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