الرافدين النيابية : الدوائر الوسطية ستكون هي الحل الاكثر قبولا في الانتخابات المقبلة

2020/09/20 | 08:33 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / … كشف رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، ان الدوائر الوسطية ستكون هي الحل الاكثر قبولا في الانتخابات المقبلة، مبينا ان هناك مخاوف من الدوائر المتعددة من قبل بعض الجهات.وقال كنا في تصريح متلفز تابعته المستقلة ، انه ” لربما الذهاب الى الدوائر الوسطية في الانتخابات المقبلة وان هناك مخاوف من الدوائر […]

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