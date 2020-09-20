البنتاجون: نستعد لخوض حرب نووية ضد روسيا والصين

2020/09/20 | 08:39 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / كشف جنرال أمريكي كبير عن خطط وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” لتجنب “خسارة” حرب نووية مع روسيا والصين.وتحدث الجنرال تيموثي راي، رئيس قيادة الضربة الشاملة في القوات الجوية الأمريكية عن الوحدة التي تتحكم في المكونات الأرضية والجوية للثالوث النووي الأمريكي عن “أعداء أمريكا الاستراتيجيين” في خطط البنتاجون لخوض حرب نووية.في مقابلة حديثة […]

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