ضبط أكبر عملية تهريب مخدرات في بريطانيا بقيمة 2 مليار جنيه – فيديو

2020/09/20 | 08:41 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ اكتشفت الشرطة البريطانية مخدرات مهربة بقيمة 120 مليون جنيه استرليني (ما يعادل أكثر من 2 مليار جنيه) ومخبأة داخل أكياس أرز وفي طريقها إلى داخل المملكة.تم العثور على المخدرات في أكياس أرز محملة داخل سفينة حاويات في ميناء فيليكسستو، بسوفولك أمس.وصرحت الوكالة البريطانية الوطنية لمكافحة المخدرات بأن الـ1196 كيلوجرامًا من مشتقات الهيروين والمورفين تصل […]

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