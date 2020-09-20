غضب على عارم في مصر ضد شابين ألقيا مسن في مصرف – فيديو

2020/09/20 | 08:44 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ أثار مقطع فيديو مؤلم موجة من الغضب على مواقع التواصل الاجتماعي بعد اعتداء شابين بقسوة على عجوز بدا أنه “يعاني من مرض عقلي”، وسط مطالبات بتوقيع أشد العقوبات على الشابين، حيث وصف الإعلامي أحمد موسى الجريمة بأنها”شروع في قتل”.يظهر المقطع شابين يتجهان نحو عجوز “يعاني من مشاكل عقلية نتيجة لتقدمه في السن” وقف […]

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