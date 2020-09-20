ريال مدريد يبدأ مشوار الدفاع عن لقب الليغا و يحل ضيفا ثقيلا على نظيره سوسيداد

2020/09/20 | 08:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / .. يستهل فريق ريال مدريد بقيادة المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، مشوار الدفاع عن لقب الدوري الإسباني، عندما يحل ضيفا ثقيلا على نظيره ريال سوسيداد، بملعب “أنويتا”، في تمام العاشرة من مساء اليوم، الأحد، بتوقيت مكة و بغداد، ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الليجا بالموسم الجديد 2020-2021، وتوج الفريق الملكى بلقب […]

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