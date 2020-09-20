أسهل طريقة لعمل “سكرين شوت” على آيفون

2020/09/20 | 08:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ طرحت شركة آبل الأمريكية منذ أيام قليلة لأصحاب هواتف آيفون، أحدث أنظمة تشغيلها و هو IOS 14، الذى جاء بمفاجآت الجملة، من أجل توفير أفضل تجرية إستخدام ممكنة، وعلى رأس هذه الميزات، ميزة سكرين شوت، والتى تفيد بكثرة فى متابعة العمل أو أثناء التسوق، و حتى فى التصفح العام، فهي شبه أساسية للتواصل بين […]

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