تحطم لامبورجيني بعد شرائها بـ 20 دقيقة – صور

2020/09/20 | 08:48 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ من الذى لم يحلم بلحظة امتلاك سيارة جديدة و لاسيما من فئة السوبر كار الخارقة و لم يتخيل البعض انه من الممكن ان تنكسر فرحتة و لت تكتمل و لكن هذا حدث مع مالك سيارة لامبورجيني هوراكان بيروفورمانتي سبايدرlamborghini huracan performante spyder .وبمجرد ان انهي اوارقة و حصل علي السيارة لامبورجيني هوراكان و […]

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