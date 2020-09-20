لماذا يتأثر محرك السيارة ويضعف عند تشغيل التبريد

2020/09/20 | 08:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة/ بعض السائقين لا يستطيعون الاستغناء عن التكييف في سياراتهم بسبب الارتفاع الشديد الذي نواجهه هذة الفترة و لكن في بعض الاحيان يواجة البعض مشاكل في التكييف و ابرزها هو ضعف شديد في اداء المحرك عند تشغيل التكييف و في هذا السياق نستعرض اسباب هذة المشكلة .اسباب ضعف السيارة عند تشغيل التكييف : 1- […]

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