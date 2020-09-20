الرافدين يحدد نسبة فوائد قروض السيارات بـ 4 بالمئة

2020/09/20 | 08:54 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن مصرف الرافدين ان نسبة فائدة قروض السيارات للموظفين والمواطنين تصل الى 4 بالمئة.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه، ان "فوائد قروض السيارات المقدمة للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف والمواطنين حددت بـ ٤ بالمئة".وأشار الى، ان "المصرف تعاقد مع شركات رصينة مجهزة بأحدث انواع السيارات وعلى زبائن المصرف الاطلاع على شروط الحصول على قروض السيارات من فروع المصرف المخصصة لذلك".عمار المسعودي

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